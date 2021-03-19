عبر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عن معاناته مع الم في اسنانه وذلك عبر تغريدة كتبها على حسابه على تويتر.

وقال آل الشيخ في تغريدته: “أسوا انواع الالم الم الاسنان… خصوصاً اذا استهرت فيه… وجهي الان كأني طالع من مباراة قدام تايسون”.

أسوا انواع الالم الم الاسنان… خصوصاً اذا استهرت فيه… وجهي الان كأني طالع من مباراة قدام تايسون … — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 18, 2021

وقد اثارت تغريدة آل الشيخ تفاعلا واسعا من متابعيه حيث كتب الفنان البحريني عادل محمود: “عسى بس مايكون ظرس العقل لأنه متعب جدا” ليرد عليه الاول ساخرا “لا ابد ماعندي عقل من زمان”.

لا ابد ماعندي عقل من زمان — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 18, 2021

من ناحية أخرى، أشارت الممثلة المصرية ​نادية الجندي​ عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقاً على مبادرة رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ​تركي آل الشيخ​، الى أن “هذه المبادرة رائعة أسعدتنا جميعًا من المستشار تركي آل الشيخ، رؤية صائبة وخطوة مهمة لمستقبل أفضل من أجل التقدم والرقي من شخصية محبة وعاشقة للفن الجيد والمتميز والمحترم شكرًا جزيلًا علي هذة المبادرة الرائعة”.



وكان أكد تركي عبر صفحته على مواقع التواصل على أنه “نظرا لما يتعرض له المنتجون العرب من معوقات وصعوبات مما لا يخدم تطور الصناعة والترفيه وحرصا منا للحصول على محتوى عالي الجودة وترفيهى يخدم قطاع الترفيه، ولحرصنا على تطوير إمكانيات ومهارات الشباب السعودي فى المقام الأول والشباب العربي عموما المهتمين، فى هذا المجال، أدعو المنتجين العرب لزيارتي فى اجتماع مهم قريبًا نناقش فيه سبل تسهيل المعوقات وتطوير الصناعة وتقديم جميع التسهيلات ودعم الإنتاج”، موضحا أنه “سيكون اجتماعا مهما سنتحدث فيه بشفافية ووضوح وستتفاجئون بالنتائج”.



وأشار الى أن “الاجتماع سيكون بحضور وزارة الثقافة السعودية وهيئة الأفلام وهيئة الترفيه وكبار الشركات الراعية والقنوات الإقليمية وشركات الدعاية والاعلان، وستصل الدعوة مني شخصيًّا لكل الراغبين بالحضور”.