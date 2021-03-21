أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن اعتزاله كتابة الشعر مشيرا إلى أن ما كتبه سيبقى ذكرى.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على تويتر: ” قررت قرار من اليوم ساعتزل الشعر … ويبقى كل ماكتبت ذكرى…”، حسب قوله.

قررت قرار من اليوم ساعتزل الشعر … ويبقى كل ماكتبت ذكرى … — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 21, 2021

وكانت لآل الشيخ كلمات بعض الأغاني التي غناها مطربين بارزين في السعودية ومصر، لعل أبرزهم كان الفنان المصري عمرو دياب والفنانة الاماراتية احلام وغيرهم.

وأثارت تغريدة المسؤول السعودي ردود فعل عدة على تويتر، إذ أعرب بعض المغردين عن استغرابهم من قراره اعتزال الشعر كونه “حالة مزاجية” ولا اعتزال عنه، في حين عبر البعض عن حزنه من هذا القرار.

انا مش موافق — Amir Teima (@AmirTeima) March 21, 2021

انت أجمل قصايدنا — فواز الشريف (@FawazAlshreef) March 21, 2021