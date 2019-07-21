تركي أل الشيخ : ” إذا كان بـ مصر بليغ حمدي .. ففي السعودية رابح صقر “

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أشاد فيها بالمطرب السعودي ” رابح صقر ” .
وجاء ذلك كتعليقا منه على أغنيته الجديدة مع الفنان رابح صقر التى تحمل اسم ” تكفين ” .. فالأغنية من كلمات تركى آل الشيخ وألحان وغناء رابح صقر وتوزيع رأفت .
حيث كتب تركي قائلا : ” إذا كان في مصر بليغ حمدي .. في السعودية رابح صقر ” .
واتبعها بتغريدة أخرى قال فيها : ” فنان وبس .. ولد الإحساء .. من بلادي وأدعمه ” .
أذا كان في مصر بليغ حمدي … في السعودية رابح صقر!
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) July 20, 2019
فنان … وبس … ولد الاحساء … من بلادي وأدعمه! pic.twitter.com/QwC95yYLYx
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) July 20, 2019
ومن جانبه رد الفنان رابح صقر على تغريدات تركي آل الشيخ بإيموجي أبدى فيها محبته وشكره لكلمات تركي آل الشيخ في حقه .
🙏🏻❤️🙏🏻
— Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) July 20, 2019