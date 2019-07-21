تركي أل الشيخ : ” إذا كان بـ مصر بليغ حمدي .. ففي السعودية رابح صقر “

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أشاد فيها بالمطرب السعودي ” رابح صقر ” .

وجاء ذلك كتعليقا منه على أغنيته الجديدة مع الفنان رابح صقر التى تحمل اسم ” تكفين ” .. فالأغنية من كلمات تركى آل الشيخ وألحان وغناء رابح صقر وتوزيع رأفت .

حيث كتب تركي قائلا : ” إذا كان في مصر بليغ حمدي .. في السعودية رابح صقر ” .

واتبعها بتغريدة أخرى قال فيها : ” فنان وبس .. ولد الإحساء .. من بلادي وأدعمه ” .

أذا كان في مصر بليغ حمدي … في السعودية رابح صقر! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) July 20, 2019

فنان … وبس … ولد الاحساء … من بلادي وأدعمه! pic.twitter.com/QwC95yYLYx — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) July 20, 2019

ومن جانبه رد الفنان رابح صقر على تغريدات تركي آل الشيخ بإيموجي أبدى فيها محبته وشكره لكلمات تركي آل الشيخ في حقه .