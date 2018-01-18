تزوير جواز سفر فنانة مصرية شهيرة لانتحال شخصيتها وتوثيق صفحتها.. شاهدوا من هي!! فن

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فوجئت الفنانة ريهام حجاج بصفحة تحمل اسمها على موقع “فايسبوك”، وتحمل علامة التوثيق الزرقاء، دون علمها، رغم وجود صفحتها الشخصية المسؤولة عنها وهي غير موثقة.

وتبرأت الفنانة الشابة تماماً من الصفحة الموثقة، وأكدت أنها لا تربطها بها أي صلة، وأنها تعرضت لتزوير أوراقها الرسمية، وبالتحديد جواز السفر، الذي استغله القائم على الصفحة لانتحال شخصيتها وتوثيق الصفحة.

وكتبت على صفحتها على “انستغرام”: “صفحة الفيسبوك الموثقة مش أنا، زوروا باسبوري ووثقوها من فضلكم اعملوا report، قلة أدب وسفالة ووقاحة وانعدام ضمير”.

وعلمت “لها” أن حجاج لن تتوقف عند حدّ تنبيه جمهورها، لكنها ستلجأ لمباحث الانترنت، وتسعى حالياً للتواصل مع إدارة “فايسبوك” لحلّ الأزمة وعدم استغلال هذه الصفحة لاسمها.

يذكر أن الشابة تشارك في بطولة مسلسل “الكبريت الأحمر” الجزء الثاني، مع أحمد السعدني وداليا مصطفى، وسيمون