تسريب صوتي لنقيب الفنانين الكويتيين يصف نجلة الفنانة حياة الفهد بـ الغبية السوداء

تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع صوتي لنقيب الفنانين الكويتيين طارق العلي وهو يتفوه بكلام عنصري تجاه ابنتة الفنانة الكويتية حياة الفهد.

ووفقا للتسجيل المتداول، فقد سمع “العلي” وهو يتحدث لعدد من الحضور ويهاجم فيها “الفهد” قائلا: “لما كان لك مصلحة عن طارق العلي عشان بنتك الغبية السوداء”.

وتعود الخلافات بين الفنان طارق العلي والفنانة حياة الفهد إلى فترة ليست قصيرة وذلك بعد حدوث اختلاف في وجهات النظر بيهما بسبب تصريحات كل منهما المسيئة للآخر عبر شاشات الفضائيات العربية.

ووفقا لما هو معروف فإن أسباب الخلاف تعود لاتهام “الفهد” لـ”العلي” باستغلال النقابة لتحقيق مصالح شخصية، مشيرة إلى أنه لا أحد من الفنانين الكويتيين انضم للنقابة وأن غالبية من يلتفون حول “العلي” هم فنانون ليسوا بكويتيين.