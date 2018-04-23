تسريب صور لكاظم الساهر برفقة شابة جديدة… فما طبيعة علاقته بها؟

تم تسريب مجموعة صور جديدة للفنان كاظم الساهر، مع شابة جديدة اثارت الاستغراب، خصوصا ان المرأة تبدو مقربة منه، لا سيما أنّ الصورة تم التقاطها من السيارة فيما ظهرت وهي تمسك ذراعه في صورة اخرى.

وتساءل متابعون ان كانت الشابة على علاقة قرابة بالساهر، أو أنّها صديقة مقرّبة منه، فيما اعتبر البعض ان تسريب الصور هدفه افساد علاقته بخطيبته سارة.

فيما رجح عدد من جمهور كاظم الساهر أن تكون تلك الفتاة مجرد معجبة، تلاحقه في الأماكن التي يتردد عليها، فيما استبعد آخرون تلك الآراء لأن الفتاة ظهرت في فترات متقاربة معه وداخل سيارته وهذا لم يحدث مع أي من المعجبات.