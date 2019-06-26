تسريب يكشف حمل الجزائرية ياسمين نيار من محمد السبكي.. فيديو

كشفت الفنانة الجزائرية ياسمين نيار أنها بصدد اللجوء الى القضاء المصري، لإثبات زواجها من المنتج المصري محمد السبكي.

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وأشارت الى أنها تمتلك كل الدلائل والتسجيلات، التي تؤكد زواجها الرسمي بحضور الشهود وبعضهم من الشخصيات النافذة في مصر، وقالت نيار :”شعرت بنوايا الغدر تدور من حولي فقررت أن أحصّن زواجي بالإثباتات التي ممكن أن تحميني، خصوصاً بعد أن أجبرني السبكي على الإجهاض إثر الحمل منه، وأصبحت أشكك بشرعية الزواج وإمكانية الاستعانة بأشخاص (كومبارس) للقيام بدور المأذون والشهود، بغية الاحتيال والمراوغة”.

وتابعت :”لدي كامل الإثباتات وتذكرت السفر والتسجيلات الصوتية والرسائل والفيديوهات التي قررت اللجوء اليها في حال كان السبكي قد نصب لي فخاً، وبالفعل كان الفخ بانتظاري لأنني أحترمه وأقدره وكنت أمينة خلال وجودي في منزله، أي فترة زواجنا، وربما شعر أن مكافأتي على الإخلاص يجب أن تكون بالغدر والخيانة، وهكذا فعل مع الأسف”.

وأوضحت أن قرارها باللجوء الى القضاء المصري هو لإثبات الزواج من السبكي، وأن معركتها بدأت بالفعل معه بالتعاون مع فريق من رجال القانون المصريين والسويسريين، وقالت: “لن أتأخر عن الحصول على حقوقي أنا وطفلي، الذي أجبرني على إجهاضه”.

وختمت نيار :”أعلم بشكل مسبق كيف ستكون ردة فعله، وهو سيعمل على تكذيب مسألة الزواج لذا ستكون أخباري مرفقة بتسجيلات صوتية له، للتأكيد أن ما أقوله ليس كذباً ولا وسيلة للفت الانتباه، لأنني أساساً لست بحاجة لمثل هذه الأساليب السطحية”.