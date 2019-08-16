تسمم فيفي عبده بعد سرقتها.. وتطمئن جمهورها

طمأنت الفنانة المصريّة فيفي عبده جمهورها بعد مرورها بأزمةٍ صحيّةٍ إستمرّت مدّة أسبوعين، إثر إصابتها بتسمم غذائي ونزلة معويّة حادّة ترافقت مع آلامٍ، والسبب هو تناولها وجبة غذائيّة مجهولة المصدر.

وألقت عبده تحية الصباح على جمهورها عبر حسابها على موقع “انستغرام” قائلةً: “‏صباح الخير والياسمين والورد والفل بحبك”.

وكانت فيفي إعتذرت خلال فترة مرضها عن بعض النشاطات الفنيّة.

وتتابع رغم مرضها تطورات قضية سرقة مجوهراتها ومبلغ مالي من منزلها، حيث أكد مصدر أمني لها أن خادمتها الفلبينية المتهمة بسرقتها لم تتمكن من الهروب خارج مصر .

وكشفت النجمة المصرية للمقربين منها عن ثقتها الكاملة في إجراءات رجال الأمن، موضحة أنها تشعر بأن مجوهراتها ستعود لها رغم مرور فترة طويلة على سرقتها.