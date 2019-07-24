تشييع صابرين بورشيد الى مثواها الاخير.. فيديو

شيّع العشرات مساء امس الثلاثاء، جُثمان الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، وذلك في جنازة مهيبة تقدمها والدها أحمد بورشيد.

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وقد نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو للحظة تشييع صابرين بورشيد إلى مثواها الأخير في مقبرة الحنينية.

كما نشرت العيدان صورة قالت انها لجثة صابرين وعلقت عليها قائلة: “حصريا صورة جثه المرحومه ب إذن الله المذيعه و الفنانه صابرين بورشيد . . اللهم اجعل قبرها روض من رياض الجنه”.

ومن المقرر أن يتلقى والد صابرين بورشيد وأعمامها وكل أقطاب العائلة العزاء فيها بدءًا من اليوم الأربعاء، حيث تقام التعازي للرجال في صالة جامع السلام بالرفاع الشرقي لثلاثة أيام، والتعازي للنساء في صالة سافرة بجانب المسجد.