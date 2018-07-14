تصرف صريح لبسمة بوسيل وتامر حسني يكشف الكثير عما يتردد بشأن خلافهما

يبدو أن مصممة الأزياء بسمة بوسيل تحاول نفي ما تردد عن خلافها مع الفنان تامر حسني، لتقوم بهذا التصرف العلني الذي قابله زوجها بدوره بوصلة غزل



سمة بوسيل نشرت بوستر ألبوم زوجها تامر حسني على حسابها على انستقرام، وعلقت عليه قائلة: “ألف مبروووووك تيمووو…ربنا يوفقك انا اكتر واحده عارفه انت تعبت قد ايه في الألبوم ده وان شاء الله البوم عيش بشوقك يكون محطه جديده في حياتك زي مابتتمنى”.

ومن جانبه رد تامر حسني على كلمات زوجته بسمة بوسيل الرقيقة ليقول لها: “يارب يا رب يا رب يا سومي وأنا متفائل جدا ان شاء الله ربنا هيكرمني على قد تعبي وتعبك معايا يا أعظم حبيبة في الكون”.

المصدر: layalina.com

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