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تصرف لطيفة مع نانسي عجرم يثير جدل كبير في حفل زفاف في بيروت.. شاهدوا ماذا حدث

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latifa nancy

تصرف لطيفة مع نانسي عجرم يثير جدل كبير في حفل زفاف في بيروت.. شاهدوا ماذا حدث

أثار فيديو تظهر فيه الفنانتان ​لطيفة التونسية​ و​نانسي عجرم​ خلال إحيائهما لحفل زفاف أنور الصباح نجل المنتج صادق الصباح على باميلا مكوك كريمة رجل الأعمال اللبناني هاني مكوك، في العاصمة اللبنانية بيروت، جدلاً كبيراً، وذلك بسبب تصرف لطيفة مع عجرم الذي إستغربه الكثيرون.

وظهرت الفنانتان في الفيديو الذي إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهما تغنيان أمام المدعوين حيث لاحظ البعض أن لطيفة سحبت الميكروفون من عجرم وحاولت الإستحواذ عليه في ما كانت عجرم تحاول مشاركتها في الغناء ولكن دون جدوى.

ومن ناحية أخرى، دافع البعض الآخر عن لطيفة معتبرا أنها هي من دعت عجرم للغناء، وتصرفها أتى إنطلاقاً من إنسجامها في الغناء.

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