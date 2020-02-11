تصريح عن “حمل ” دنيا بطمة والخوف من الإجهاض مع بدء أولى جلسات محاكمتها في قضية حمزة مون بيبي

عقدت أولى جلسات محاكمة الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” والتي شهدت حضورها برفقة شقيقتها ” إبتسام ” بسبب إتهامهما بالتورط في حساب ” حمزة مون بيبي ” الذي يعمل على التشهير بالفنانين وابتزازهم .

ووصلت دنيا بطمة إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة .. وتضمنت الجلسة قرارا من جانب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش بمتابعة التحقيق التفصيلي مع دنيا بطمة وأختها ابتسام واستمع خلال جلسة استغرقت حوالي سبع ساعات تقريبا إلى كلا منهما وتمت مواجهتهما مع ” سكنية كلامور ” إحدى المتورطات أيضا في القضية والمغنية ” سميرة الداودي ” وهي إحدى ضحايا الحساب .

وشهد محيط المحكمة وقفتين مضادتين الأولى لبعض من جمهور بطمة الذي جاء من أجل تقديم الدعم لها والوقفة الأخرى لبعض المتضررين من الحساب .

وعلى الجانب الآخر خرجت عمة الفنانة دنيا بطمة بتصريح حول حمل دنيا وأنها تأتي إلى المحكمة وهي حامل وتخاف أن تجهض .. وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل والتساؤلات حول حقيقة هذا الأمر وإخفاء دنيا بطمة لذلك .