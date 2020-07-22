كشفت الفنانة السعودية ” وعد ” في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن تطورات الحالة الصحية لإبنتها ” حسناء ” وذلك بعد يومين من إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وتضمن المنشور صورة لحسناء وكتبت والدتها الفنانة وعد في تعليقها عليها قائلة : ” يا حبايبي ومتابعيني وأهلي وأصحابي والناس اللي فاجئتني بحبها وسؤالها من أمراء وأميرات وشيوخ وشيخات وكل العالم خير وبركة .. اشكركم ألف شكر والله لا يضركم ” .

وتابعت : ” بس حبيت اقولكم آخر الاخبار لبنتي بعدها بالمستشفي تعبانة عندها مشكلة بالتنفس والحمد لله علي كل حال .. وإن شاء الله ربي بيعدي هالمرحلة وأنا مستودعتها عند الكريم ويقيني بالله ماهيخيب ” .

وأضافت وعد : ” بس أنا حارق قلبي البعد هي بأمريكا ولحالها وعندها كورونا وأنا بالبحرين ولا كله ماشي .. الحمدلله علي كل حال ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة وانهالت التعليقات التي تتمنى السلامة والشفاء العاجل لحسناء من هذا الفيروس .

يذكر أن حسناء هي الإبنة الوحيدة للفنانة وعد من طليقها اللبناني بعد زواج لم يدم طويلا بعد ولادتها .. وكانت وعد قد تطرقت إلى سبب الطلاق في تصريحات سابقة لها وأكدت أنه الغيرة من النجاح .