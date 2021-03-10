خرجت الفنانة المصرية ” غادة عادل ” للكشف عن تطورات حالتها الصحية بعد الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ أيام .

فقالت غادة عادل أن وضعها الصحي مستقر في الوقت الحالي ولا تعاني من أية أعراض تنفسية غير عادية .

وأشارت إلى إنها قد اكتشفت إصابتها بالفيروس بعد شعورها بأعراض نزلة البرد العادية لمدة 3 أيام مما دفعها إلى الخضوع لمسحة والتي جاءت نتيجتها إيجابية .

وأكدت غادة عادل على إنها ملتزمة بالعزل المنزلي وتخضع حاليًا لبروتوكول العلاج اللازم الذي تشرف عليه وزارة الصحة .. ومن المقرر أن تجرى مسحة أخرى بعد مرور 5 أيام للاطمئنان على حالتها الصحية .