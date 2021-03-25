نشرت الفنانة العمانية ” فخرية خميس ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشفت من خلاله عن تطورات حالتها الصحية .

وذلك بعد أن أعلنت في سبتمبر من العام الماضي عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد تزامنا مع إصابتها بمرض السرطان .. لتعلن في وقت لاحق شفائها من الفيروس مع استمرار رحلة علاجها من المرض الخبيث .

كما علقت فخرية خميس على الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول وفاتها وهو الأمر الذي أثار غضبها وأحزنها كما تسبب في تعب شقيقتها .

فكتبت الفنانة العمانية في منشورها قائلة : ” السلام عليكم الأحبة الكرام في كل مكان .. الموت حق بس خبر موتي إشاعة .. أمس طلعت من المستشفى بعد ما اخذت إبرة المناعة ولله الحمد والشكر صرت أحسن رغم تأثير الإبرة .. آلام لا تحتمل الله يصبرني ويصبر كل مريض ومهموم يارب ” .

وتابعت : ” تكفون وجزاكم الله خير طمنوا الناس عني انشروا هالخبر إني بخير ومازلت على قيد الحياة .. اليوم خواتي والأهل مابطلوا اتصال لين رديت عليهم أختي العودة آمنة خميس أم أحمد الله يعينها تعبت لما سمعت الإشاعة وحتى الأخت الصديقة الغالية ميمونة المعولي أم عادل عباس شهقت الم خافت لين سمعتها صوتي ” .



وأضافت فخرية خميس مطالبة بضرورة التأكد من صحة ما يتم ترديده من أخبار قبل تداولها فقالت : ” رجاءا أتمنى التأكد قبل نشر أي خبر يفجع الناس وماسكت تليفوني الكل يبي يسمع صوتي ويتأكد إني عايشة ” .