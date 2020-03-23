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تطورات الحالة الصحية للفنانة ” هند البحرينية “

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نشرت الفنانة ” هند البحرينية ” يوم أمس مقطع فيديو لها عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي كشفت من خلاله عن خروجها من المستشفى بعد وضعها في الحجر الصحي منذ 4 أيام بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا .

وظهرت هند البحرينية في مقطع الفيديو وهي تشعر بسعادة غامرة عقب إخبار الطبيبة لها عن نتيجة التحليل الأخير التي قامت به حول تطورات وجود الفيروس بها والتي جاءت سلبية .

وكانت هند قد نشرت قبل هذا الفيديو مقطع آخر أثناء إجراء بعض الفحوصات لها قالت فيه : ” من الخشم للبلعوم هذه العينة مو مؤلمة بس مزعجة .. إن شاء الله تطلع سلبية لأن عينة أمس اللي خدوها طلعت سلبية فلازم يتأكدون ياخدونها ليوم بعد وإذا سلبية اروح البيت ” .

وتابعت : ” دعواتكم يا جماعة إنها تطلع سلبية بعد لإن يقولولي فيه ناس بتطلع سلبية وبعدين تطلع إيجابية .. وإن شاء الله ما أكون من هالناس ” .

 

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