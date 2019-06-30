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تطورات جديدة للحالة الصحية لريهام سعيد

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صرحت الإعلامية ريهام سعيد عن تطورات حالتها الصحية بإنها ستضطر إلى السفر للخارج لاستكمال علاجها بعد إصابتها بشكل مفاجئ ببكتيريا في الوجه وخضوعها لجراحة خطيرة .

وأشارت إلى ان الطبيب الخاص بها شدد على ضرورة بقائها في المنزل وتجنب الزيارات حتى يحين موعد سفرها لتجنب تفاقم الميكروب وإنها ستظل تحت المراقبة لمدة أسبوعين حتى تتخطى مرحلة الخطر .

ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ الأمر الذي يهدد حياة ريهام سعيد ولذلك ستخضع إلى علاج مكثف خلال الفترة القادمة حتى لا تنتشر تلك البكتيريا في الجسم ويصعب السيطرة عليها مما يؤدي إلى الوفاة .

 

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