تطورات قضية سارة نخلة وأحمد عبد الله محمود

كشفت والدة الفنان المصري ” أحمد عبد الله محمود ” عن تطورات القضية القائمة بين نجلها وبين طليقته ” سارة نخلة ” .

فبعد أن أصدرت المحكمة حكما بسجن أحمد عبد الله لمدة عامين في القضية التي تقدمت بها طليقته ضده بتهمة توقيعه على إيصال أمانة بقيمة نصف مليون جنيه .. أعلنت والدة عبد الله أن المحكمة قررت إيقاف هذا الحكم .

فكتبت عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي : ” كل الإجلال والإحترام لقضاة بلادي الغالية مصر .. شكرا إيقاف تنفيذ الحكم .. أشكرك بلادي الحبيبة و أهلها و دعواتهم المستجابة برد الحقوق لأصحابها .. الحمدلله حمدا جميلا كثيرا طيبا ” .