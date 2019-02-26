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تطور جديد.. زوج أنغام يرفض الإنفصال عن زوجته الأولى

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ahmad ibrahim angham

تفاصيل جديدة بشأن زواج أحمد إبراهيم من أنغام تكشفها مُقرّبة من زوجته

بعدما أعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زواجه رسمياً من الفنانة المصرية أنغام، وفي تطور جديد لعلاقته بزوجته الأولى ياسمين عيسى، كشفت الأخيرة انه تم اخطارها اليوم بزواج أحمد إبراهيم من أنغام رسمياً على عنوان الستديو الذي تتشارك ملكيته مع زوجها.

وأشارت عيسى في بيان صحفي، الى ان لجوءها الى القضاء لم يصل الى شيء خصوصاً أن إبراهيم يرفض تطليقها، في وقت حاولت عائلتها التدخل لحل الموضوع وحصولها على الطلاق، الا أن إبراهيم رفض الطلاق وأكد أنه يريد الاحتفاظ بالزوجتين أم أولاده والزوجة الثانية الفنانة أنغام.

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