الصفحة الرئيسية فن تعرفوا على إبنة سلافة معمار من طليقها سيف الدين سباعي الشابة الجميلة

تعرفوا على إبنة سلافة معمار من طليقها سيف الدين سباعي الشابة الجميلة

بواسطة -
0 86
sulafa memar t1

سلافة معمار

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً تظهر فيهم الممثلة السورية ​سلافة معمار​ برفقة زوجها المخرج السوري ​سيف الدين سباعي​ أثناء إحتفالهما بتخرج إبنتهما ذهب من العام الدراسي الحالي.

وكان متواجداً معهم ايضاً في الصور الممثلة السورية نظلي الرواس وطليقها الممثل السوري جلال شموط، اللذين إحتفلا أيضاً بتخرج إبنتهما تيا للمناسبة ذاتها.

وتفاعل المتابعون مع إطلالة إبنة معمار والسباعي بشكل كبير، حيث أثنوا على جمالها، إضافة إلى الخطوة اللافتة التي قاما بها والدها وإجتماعهما لأجلها.

وكان من بين التعليقات، “شو حلوة هالدهب” و”ايمت كبرت دهب؟” وكلهن مطلقين ومع هيك مجتمعين منشان ولادهم” و”ما شاء الله بنت سلافة بجنن دهب اسم ع مسمى”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.