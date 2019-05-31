تعرفوا على إبنة سلافة معمار من طليقها سيف الدين سباعي الشابة الجميلة

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً تظهر فيهم الممثلة السورية ​سلافة معمار​ برفقة زوجها المخرج السوري ​سيف الدين سباعي​ أثناء إحتفالهما بتخرج إبنتهما ذهب من العام الدراسي الحالي.

وكان متواجداً معهم ايضاً في الصور الممثلة السورية نظلي الرواس وطليقها الممثل السوري جلال شموط، اللذين إحتفلا أيضاً بتخرج إبنتهما تيا للمناسبة ذاتها.

وتفاعل المتابعون مع إطلالة إبنة معمار والسباعي بشكل كبير، حيث أثنوا على جمالها، إضافة إلى الخطوة اللافتة التي قاما بها والدها وإجتماعهما لأجلها.

وكان من بين التعليقات، “شو حلوة هالدهب” و”ايمت كبرت دهب؟” وكلهن مطلقين ومع هيك مجتمعين منشان ولادهم” و”ما شاء الله بنت سلافة بجنن دهب اسم ع مسمى”.