الصفحة الرئيسية فن تعرف على أول أغنية لبنانية تتخطى ال 200 مليون مشاهدة على ”...

تعرف على أول أغنية لبنانية تتخطى ال 200 مليون مشاهدة على ” يوتيوب “

بواسطة -
0 29

احتفل الفنان اللبناني زياد برجي بالرقم القياسي الذي حققته أغنية ” شو حلو ” بوصولها ل 200 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” .

لتصبح بهذا الرقم أول أغنية لبنانية تصل إلى هذا الرقم من عدد المشاهدات .

وقام ” برجي ” بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” وهو يغني أغنية شو حلو لايف في إحدى الحفلات .

وكتب زياد برجي معلقا على الفيديو : ” شكرا لكم جميعا على الحب والدعم والإخلاص كل ما أتمناه هو تلبية توقعاتكم دائما .. ملايين القبلات والعناق لكم جميعا ” .

ويعيش زياد برجي نجاحا آخر بعد أن حققت أغنيته ” خسرنا بعض ” التي طرحها مؤخرا وجمعته مع الفنانة اللبنانية مايا دياب أكثر من 2 مليون مشاهدة في إسبوعين .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.