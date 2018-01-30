تعرف على بطلة مسلسل عادل امام “عوالم خفية” بعد اعتذار ليلى علوي

بعد سلسلة من الاعتذارات، استقر الفنان عادل إمام على إسم بطلة مسلسله الجديد “عوالم خفية”، وتعاقد مع الفنانة أنوشكا للمشاركة في بطولة المسلسل، لتقوم بالدور الذي كانت مرشحة له الفنانة داليا البحيري ومن بعدها ليلى علوي.

وأعلن القائمون على مسلسل “عوالم خفية” اكتمال فريق العمل والممثلين المشاركين في المسلسل، وعلى رأسهم أنوشكا، والتي تعود للعمل معه بعد 5 سنوات من أولى أعمالها معه في مسلسل “فرقة ناجي عطالله”.

ويضم مسلسل “عوالم خفية” قائمة من النجوم الشباب مثل بشرى وهبة مجدي ومي سليم وفتحي عبد الوهاب وصلاح عبدالله و أسامة عباس وأحمد وفيق، وعدد من الوجوه الجديدة، بالإضافة الى قائمة من النجوم ضيوف الشرف وعلى رأسهم لبلبة ويسرا وأحمد حلمي وأحمد السقا وغيرهم، وهو العمل الأول لعادل إمام من انتاج ابنه رامي إمام، والذي يتولى مهمة الإخراج أيضاً.

وتدور قصة المسلسل حول صحفي وروائي والذي يجسده الفنان عادل إمام، ويقرر خوض حرب شرسة ضد عدد من رجال الأعمال في قضايا فساد مما يسبب له الكثير من المتاعب، وكان عادل إمام قد بدأ تصوير المسلسل منذ أيام قبل ان تلحق به أنوشكا، ومن المقرر ان يعرض المسلسل لأول مرة على التلفزيون السعودي في رمضان 2018.