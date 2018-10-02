تعرّض ابتسام تسكت لحادث سير.. شائعة ام حقيقة؟

بعد الاخبار التي تحدثت عن تعرضها لحادث سير والتي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، أوضحت الفنانة المغربية ​إبتسام تسكت​ عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أن كل ما تم تناقله عن تعرضها لحادث سير شائعات لا أساس لها من الصحة.

تسكت نشرت رسالة لجمهورها أكدت فيها انها بخير والخبر مجر شائعة ليس أكثر، كما وجهت الشكر لكل من قام بالسؤال عنها والاطمئنان عليها من عائلتها ومحبيها في كل مكان، مؤكدة كذب الموقع الذي قام بنشر خبر تعرضها لحادث.

الجدير ذكره انه تسكت اطلت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “سعيد وسحتوت”.