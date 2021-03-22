كما هي حال الكثير من المشاهير العرب، احتفل الفنان السوري أيمن زيدان بعيد الأم من خلال صورة نشرها وظهر فيها وهو يجلس إلى جانب والدته ويعانقها، وأرفق الصورة بالتعليق: “أمي. ضوء الروح وخفق القلب”… وتفاعل معه الكثيرون متمنين لأمه دوام الصحة والعافية. وتساءل البعض عن سنّها لافتين إلى أنها تبدو كشقيقته.





يُشار إلى أن الأضواء كانت قد سُلّطت على زيدان بسبب تداول صورة له برفقة ابنته نورا، التي لفتت الأنظار بجمالها، واعتقد بعض الناشطين أنها ابنته من الفنانة السورية نورمان أسعد، فيما أكد البعض الآخر أنها ثمرة زواجه الأول.

ويُذكر أن لدى نورا 3 أشقاء، هم الراحل نزار وغالب وحازم، إضافة إلى أخت غير شقيقة هي يمنى من امرأة كويتية، وأخرى هي جودي التي أنجبها بعد زواجه من الفنانة نورمان أسعد، علماً أن زيدان تزوج أيضاً من مؤلفة السيناريو المصرية نشوى زايد، ابنة الكاتب الراحل محسن زايد في العام 2007.