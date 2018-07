عبّرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن إعجابها بأغنية إليسا الجديدة “كرهني”، التي سبق أن أصدرت عبر تطبيق “أنغامي”

وكتبت نجيم تغريدة في “تويتر”، جاء فيها: “أغنية كرهني لإليسا هي النيو كراش الخاصة بي”

غنية #كرهني_اليسا لنيو كراش تبعي 🤩🤩 😍😍😍😍@elissakh amazing !!!! Congratulations like usual you are the best 💥💥💥😘

— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) July 17, 2018