تعرّفوا على المشهد السينمائي الذي أعيد تصويره 2900 مرة فن

مواضيع مختارة

في السينما، و في غالبية الأحيان، تتم إعادة تصوير المشهد مرات عديدة، لكن مشهد القتال في فيلم ​Dragon Lord​ كان الصدمة الكبرى بسبب عدد المرات التي تمت فيها إعادة والتي بلغت 2900 مرة.

تم انتاج العمل عام 1982.

ويشتهر جاكي شان بتكرار تصوير مشاهد أفلامه كثيراً وذلك حرصاً منه على ظهور المشهد بنتائجه النهائية بأفضل حال.

وفي فيلم The young master أعاد ​جاكي شان​ تصوير مشهد ضرب احد الأشخاص بالمروحة 329 مرة.

ودائماً يثير جاكي شان السخرية بشأن تكرار التصوير حيث أن المشاهد الإضافية التي يصوّرها يمكن ان تشكّل العديد من الأفلام السينمائية على مدى سنوات!

https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/p06pehqysbo96iyhpzw7.gif