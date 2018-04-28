تعليقات ايجابية على ظهور مي عزالدين بالحجاب في رمضان 2018

تطل الفنانة المصرية مي عز الدين على جمهورها هذا العام في مسلسلها “رسايل”، والذي يعرض في رمضان المقبل، بإطلالة جديدة حيث ستظهر وهي مرتدية الحجاب.

نشرت مي صورة دعائية للمسلسل عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها ترتدي الحجاب، وتلقت تعليقات كثيرة من جمهورها الذين أبدوا إعجابهم بشكلها، وتمنوا لها النجاح.

والسبب وراء تسمية المسلسل بهذا الاسم يرجع إلى أن بطلة العمل مي عز الدين سوف تجسد شخصية فتاة تستمع إلى رسائل، وكأنها تفكر مع نفسها بصوت عالي، مع عرض صور للأحداث التي تفكر فيها.

ومن المقرر أن توجه مي طوال حلقات العمل رسائل بصوتها، إذ تصل عدد رسائل الحلقة الأولى إلى 15 رسالة، وذلك بما يتلاءم مع السياق الدرامي للأحداث.

والمسلسل بطولة مي عز الدين وخالد سليم وأحمد حاتم ورامز أمير وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.