شاهد.. عمرو اديب ينفجر على الهواء بسبب قضية شيرين رضا والاذان! فن

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انفجر الإعلامي عمرو أديب غضبا على الهواء وهو يقارن بين الضجة المثارة حول حديث الفنانة شيرين رضا عن الأذان ، وبين رد الفعل الفاتر على قرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة بخصوص القدس.

وطالب أديب في حلقة الثلاثاء من برنامج “كل يوم” بالاهتمام بمصالحنا، على غرار ما تفعله إثيوبيا والسودان وقطر وتركيا، بدلا من تضييع الوقت فيما قالته شيرين رضا، ومناقشة قانون الإلحاد في مجلس النواب، ورغبة المجلس في إجراء استجواب حول تصريحات شيرين رضا.

وتعجب عمرو أديب من سعي مجلس النواب للانتهاء من قانون الإلحاد في غضون أسبوع واحد، في الوقت الذي يستغرق فيه قانون الاستثمار ثلاث سنوات، ومن حجم الضجة حول تصريحات شيرين رضا عن الأذان، في الوقت الذي يواجه فيه أهم جامع يصدر عنه الأذان في القدس تهديدا بالهدم.

وتوقع أديب أن تخرج عناوين الأخبار بعد ما قاله متهمة إياه بالدفاع عن الإلحاد، وأن يتحول الموضوع بدوره إلى قضية جديدة.