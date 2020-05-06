خرج المنتج والفنان ” محمد وزيري ” بتصريحات صحفية له رد فيها على إتهامات الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” له بالسرقة .

وذلك بعد تقدمها بمحضر ضده اتهمته فيه بالحصول على مبلغ 63 مليون جنيه من ممتلكاتها بعد أن أجرت له توكيلا عاما يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات .

ورد محمد وزيري على ذلك مؤكدا إنه لا يعرف شيئا على الإطلاق عن هذا المحضر الذي حررته الفنانة هيفاء وهبي ضده وإنه تفاجئ مثله مثل الآخرين عند تداول هذا الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي .

وأكد على أن المحامي الخاص به سيبدأ في إتخاذ خطوات خلال الساعات المقبلة لمعرفة تفاصيل المحضر الذي حررته هيفاء ضده .

كما أكد محمد وزيري على إنه لم يتولى إدارة أعمال هيفاء وهبي طوال الفترة الماضية .