نشرت النجمة الإستعراضية” شريهان” تعليقًا على مسلسل “فلانتينو” الذي يقوم ببطولته الزعيم “عادل إمام”، خلال السباق الرمضاني الجاري. وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر.

حيث كتبت تعليقًا علي أحد المشاهد التمثيلية للزعيم عادل أمام خلال أحداث المسلسل، فقالت : “بيقولها أوعي تبقي شايله مني/أنا بحب ب ب ك/أنا عشت طول عمري بحبك وميت وأنا بحبك. لقتني وأنا بتفرج على أول حلقة بقول ألف بعد الشر عليك!!! دي كانت أخر جملة في أول حلقة من مسلسل العظيم الزعيم.. ڤالنتينو 2020.. بإختصار عادل إمام عملة صعبة للفن والإبداع مش بس مصر لا والله للعالم أجمع”.

بيقولها أوعي تبقي شايله مني/أنا بحب ب ب ك/أنا عشت طول عمري بحبك وميت وأنا بحبك. لقتني وأنا بتفرج على أول حلقة بقول ألف بعد الشر عليك!!! دي كانت أخر جملة في أول حلقة من مسلسل العظيم الزعيم #ڤالنتينو 2020 بإختصار #عادل_إمام عملة صعبة للفن والإبداع مش بس #مصر لا والله للعالم أجمع. — Sherihan (@Sherihan) April 24, 2020

فجائها الرد من مؤلف المسلسل، السيناريست “أيمن بهجت قمر”، الذي أشاد برأي النجمة في العمل فقال لها :”يا حبيبتى كل سنه وانتى طيبه ويارب نشوفك بقى في رمضان 2021”.

لترد عليه قائلة : “حاولت أنتظر ما قدرتش!! عادل إمام متشاور عليه من رب العباد.. 1000 مليون مبروك حبيبي أيمن.. كبير يا أيمن.. كبير قوي.. مولود بموهبة كبيرة وعظيمة ولسه ولسه ولسه.. ألف مبروك لجميع القائمين على مسلسل فالنتينو”.

حاولت أنتظر ما قدرتش!!! #عادل_إمام إمام عادل إمام متشاور عليه من رب العباد!!! 1000 مليون مبروك حبيبي أيمن "كبير يا أيمن" كبيرقوي.. مولود بموهبة كبيرة وعظيمة ولسه ولسه ولسه.. ألف مبروك لجميع القائمين على مسلسل #فالنتينو #أيمن_بهجت_قمر #رامي_إمام #رمضان 2020 #رمضان_كريم https://t.co/NCe0hDOHBP — Sherihan (@Sherihan) April 24, 2020

ويُذكر أن أجتمع الزعيم عادل إمام والنجمة الإستعراضية شريهان عام 1985 ،في بطولة فيلم الدراما النفسية الشهير ” خلي بالك من عقلك ” والذي تدور أحداثه حول شاب يحضر لماجيستير في علم نفس ويعمل في ملهي ليلي كمصدر للدخل.. وفي الصباح يذهب الي التدريب العملي داخل مستشفي الامراض العقليه كجزء من التحضير للماجستير.. الي أن يقابل فتاه داخل المشفي لا تبدو عليها إمارات الجنون فينجذب إليها وبعد أن يعرف انها مريضه نفسيا يتعاطف معها ويدافع عنها ضد جلسات الكهرباء التي تتلقاها كمهدئ، وتتطور الاحداث الي أن يتزوجها بعد حاله من التحسن في حالتها نتيجه اهتمامه بها رغم معارضة الجميع من حوله فيعاني كثيرا معها بعد انتشار الخبر بأنها مريضه “من مستشفي المجانين وتتابع الاحداث الي أن ينكشف سر مرضها الحقيقي وسر زوج امها السبب في مرضها وتخلصها من هذا المرض النفسي نهائيا.