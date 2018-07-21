تفاصيل تدهور صحة ميرهان حسين بعد خضوعها لعملية تجميل فاشلة!

تسبب غياب الفنانة ميرهان حسين عن جلسات محاكمتها في تناول خبر يفيد بأن وضعها الصحي متفاقم بسبب إجرائها عملية تجميل فاشلة

وبدأ الحديث عن عملية تجميل ميرهان حسين الفاشلة، بعد أن تغيبت عن جلسة محاكمتها في قضية القيادة تحت تأثير الكحول والاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، وسأل قاضي التحقيقات عن سبب عدم حضورها الجلسة ليتم الكشف بأنها أجريت عملية جراحية بإحدى المستشفيات في طنطا، بحسب موقع الدستور.

وقيل أن ميرهان حسين تعرضت لمضاعفات صعبة بعد إجرائها عملية تجميل في طنطا، وعلى إثره دخلت في مشاكل صحية عدة منعت حضورها الجلسة.

وأضافت المصادر أن تحريات الأجهزة الأمنية ذكرت أن ميرهان حسين حررت محضراً لإثبات حالة بالقسم، وحصل والدها على صورة ضوئية للمحضر من أجل تقديمها إلى المنتجين المرتبطة معهم بأعمال فنية، حتى لا تتعرض للمسألة القانونية بعدم التزامها.

المصدر: layalina.com

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