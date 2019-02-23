تفاصيل جديدة بشأن زواج أحمد إبراهيم من أنغام تكشفها مُقرّبة من زوجته

كشفتْ إحدى المقرّبات من ياسمين عيسى، الزوجة الأولى للموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، الذي تزوج مؤخرًا من المطربة أنغام، أنها لم تكن تعلم بوجود علاقة تجمع بين زوجها وبين أنغام سوى العمل.

وأضافت في تصريح لـ”فوشيا”، أن ياسمين عيسى، تفاجأت بإعلان زواج أحمد إبراهيم وأنغام، ولَم تكن تعلم نهائيًا بمسألة الزواج من فترة كما أشاعت بعض وسائل الإعلام، لافتةً إلى أنها لن تترك حقّها.

ونوّهت إلى أن ياسمين عيسى، لاحظت خلال الفترة الأخيرة توطُّد العلاقة بين زوجها أحمد وأنغام وتغيّبه عن المنزل كثيرًا، وكلما تتحدّث معه في هذا الشأن يُؤكّد لها أن العلاقة في إطار العمل فقط، ويُبرّر لها غيابه بأنه مضغوط في العمل، موضحةً أنها لم تكن تتوقّع منه أن يتزوج عليها.

وأكّدت أن ياسمين ترفض وساطة البعض لإنهاء العلاقة وديًا بينها وبين زوجها أحمد إبراهيم.

وتابعت بأنها لن تتصالح معه وديًا، وستأخذ حقها بالقانون، وفقًا لما تُقرّره المحكمة، خاصةً بعد تحديد أول مارس، كموعد لنظر دعوتها التي أقامتها ضده.

وكان مصدر مُقرّب من أحمد إبراهيم، قد أكّد أنه لم يرفض طلاق زوجته لكنه يضع شروطًا بسبب وجود أولاد بينهما، مُتهمًا بعض “المتصيدين في الماء العكر”، باستغلال الأمر للتشهير به، كما ألمح المصدر إلى أن المخرج المصري طارق العريان، زوج المطربة أصالة، والذي تربطه علاقة قوية بأحمد إبراهيم، يتوسّط لحل المشكلة بينه وبين زوجته بشكل ودّي.

يُذكر أن انتشار خبر زواج أنغام، من الموسيقي أحمد إبراهيم، أثار جدلًا واسعًا، بعد تسريب خبر زواجها منه، واشتراط أنغام عليه تطليق زوجته الأولى؛ وفور سماع الأخيرة للخبر انهارت ونُقلت إلى المستشفى.