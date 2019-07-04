تفاصيل رحلة عمرو دياب ودينا الشربيني إلى أسبانيا

كشف مصدر مقرب من الفنان المصري ” عمرو دياب ” عن أسباب الرحلة التي جمعت بين عمرو دياب والفنانة ” دينا الشربيني ” بمدينة ماربيلا في أسبانيا .

حيث ظهرت صورة تجمعهما عبر حساب عمرو دياب على موقع ” إنستجرام ” وعلق عليها : ” الآن من ماربيلا ” .. والتي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي وأثارت جدلا كبيرا .

وقال المصدر أن الفنان عمرو دياب كان مرتبطا بإحياء حفل زفاف سعودي في أسبانيا حيث رافقته الفنانة دينا الشربيني في الرحلة .

مضيفا أن المطرب الكبير أحيا الفقرة الأولى من الحفل وحضر الفقرة الثانية التي أحيتها الفنانة الاستعراضية دينا وكان متفاعلاً معها هو ودينا الشربيني .