تفاصيل رحلة عمرو دياب ودينا الشربيني إلى أسبانيا

كشف مصدر مقرب من الفنان المصري ” عمرو دياب ” عن أسباب الرحلة التي جمعت بين عمرو دياب والفنانة ” دينا الشربيني ” بمدينة ماربيلا في أسبانيا .
حيث ظهرت صورة تجمعهما عبر حساب عمرو دياب على موقع ” إنستجرام ” وعلق عليها : ” الآن من ماربيلا ” .. والتي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي وأثارت جدلا كبيرا .
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وقال المصدر أن الفنان عمرو دياب كان مرتبطا بإحياء حفل زفاف سعودي في أسبانيا حيث رافقته الفنانة دينا الشربيني في الرحلة .
مضيفا أن المطرب الكبير أحيا الفقرة الأولى من الحفل وحضر الفقرة الثانية التي أحيتها الفنانة الاستعراضية دينا وكان متفاعلاً معها هو ودينا الشربيني .