تفاصيل وفاة وئام الدحماني … تعرضت لأزمة قلبية داخل سيارتها

رحلت الفنانة المغربية وئام الحماني، مساء اليوم الأحد، إلى دار البقاء، بإمارة أبو ظبي، عن عمر يناهز 34 سنة، إثر تعرضها لأزمة قلبية.

وقد نقل موقع اماراتي عن احدى صديقات الدحماني قولها ان الدحماني تعرضت لأزمة قلبية، داخل سيارتها، ولم تعاني من أي أعراض مرض قبل ذلك.

وأكد الفنان الدوزي، صديق وئام الدحماني، لمقربين منه صحة أخبار الوفاة التي خلفت صدمة في الوسط الفني.

ونشر عدد من الفنانين خبر وفاة وئام الدحماني، متنين الرحمة لها، والصبر لعائلتها وأقاربها.

هذا، ورحلت وئام الدحماني عن الحياة قبل صدور فيلمها الذي أعلنت عنه صيف السنة الماضية، والذي يحمل عنوان “عشق”.