آثارت الفنانة شيرين رضا جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توجيهها رسالة قاسية للفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، خلال برنامج العرافة.

هاجمت الفنانة شيرين رضا، الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، التي سبق وأن هاجمت ابنتها وابنة الفنان عمرو دياب بسبب إعلان خطبتها عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام“، كاشفة عن نيتها للانتقال والإقامة مع خطيبها في منزله.

شيرين رضا عن عبير الشرقاوي: مريضة نفسية

ووصفت شيرين رضا ‏الفنانة عبير الشرقاوي بأنها «مريضة نفسية» على حد قولها، وذلك لتوجيهها تلك الكلمات لفتاة صغيرة، قائلة: «لما ‏تعمل عقلها بعقل بنت صغيرة وتشتمها تبقى فاضية ومريضة نفسية».‏

وأكدت أنه ليس من حقها التدخل في حياة ابنتها نور، معقبة: «مفيش كلام ممكن أقوله عليها، هي اعتزلت واتحجبت ‏يبقى تقعد في بيتها وتخليها في نفسها، عيب أنها تقول الكلام ده مش كدا حرام!».

وأضافت أن ابنتها «نور» هي من تحاسب على أفعالها ولا يحق لأحد محاسبتها أو التدخل في حياتها الشخصية، ‏قائلة: «وهي كان مالها ببنتي! نور تعمل اللي عايزاه، هي كانت هتتحاسب مكانها، تركز في نفسها وفي أولادها! ‏وملهاش علاقة ببنتي».‏

وختمت الفنانة شيرين رضا تصريحاتها، موضحة أنها لم تقابل الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي في أي يوم من الأيام‎.‎

آخر اعمال عبير الشرقاوي

كان مسلسل «مش ألف ليلة وليلة»، آخر عمل فني للفنان المعتزلة عبير الشرقاوي، وهو من بطولة أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، أحمد راتب، أحمد صفوت، لطفي لبيب، و إخراج أحمد فوزي، وتأليف وليد يوسف.

من هي الفنانة عبير الشرقاوى؟

هي ابنة المخرج الراحل الكبير جلال الشرقاوي. وقدمت دور البطولة في مسرحية «عطية الإرهابية» بعد اعتزال الفنانة سهير البابلي. لكنها اعتزلت الفن لفترة بعد زواجها وارتدت الحجاب.

ويذكر أنها عادت إلى التمثل مره آخرى بعد أن اقنعها والدها جلال الشرقاوي بالعودة إلى التمثيل والمشاركة في أعمال دينية واجتماعية. وشاركت في فيلم «حلق حوش» أمام ليلى علوي ومحمد هنيدي قبل حجابها. وشاركت في مسلسلي عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد.

يذكر أن اخر مشاركات الفنانة شيرين رضا كانت بفيلم “رحلة 404” بطولة النجمة منى زكي وعرض مطلع العام الجاري.

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