نشر الممثل السوري إبراهيم الشيخ إبراهيم عبر حسابه الخاص على إنستجرام صورا تجمعه بزوجته المخرجة رشا شربتجي أطلا فيها بإطلالة متطابقة باللون الأبيض.

رشا شربتجي مع زوجها إبراهيم شيخ إبراهيم

وجاءت هذه الصور بعد إعلان شربتجي ارتباطها رسميًا بالممثل الشاب خلال حلولها ضيفة على برنامج “تفاعلكم”، حيث أكدت أنهما تزوجا رسميًا.

وعلّق أحدهم على الصور بالقول “مبيّن عليه أصغر منها وهي كبيرة بالعمر”، فأثار موجة من التعليقات بشأن موضوع فارق العمر. بدوره، ردّ إبراهيم الشيخ قائلاً “خير يا طير؟”، فعلّق المغرّد مجدداً “هي أكبر منك وقدّ أمّك، صح؟”.

وأطل الثنائي في الصور يرتديان ملابس باللون الأبيض، وتفاعل العديد من المشاهير مع الصور متمنين لهما السعادة.

وسبق أن ظهر إبراهيم برفقة رشا شربتجي، قبل الإعلان عن زواجهما رسميا، في الاحتفال الذي أقامته المخرجة السورية، بمناسبة نجاح مسلسل “ولاد بديعة” ونشر حينها إبراهيم مجموعة صور، تضمنت عدة صور له مع رشا، وبدا عليهما الانسجام الكبير.

رشا شربتجي تؤكد خبر زواجها

وكانت المخرجة رشا شربتجي، أكدت في الأيام الماضية، حقيقة ارتباطها بالممثل السوري الشاب إبراهيم الشيخ إبراهيم، وذلك بعد ظهورهما معًا في مناسبات متعددة، كان آخرها زيارتهما إلى قبر والدها، المخرج الراحل هشام شربتجي، وقد لاحظ حينها الجمهور، أنهما يرتديان خاتمين متشابهين.

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