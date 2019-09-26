تمام بليق ورنا شميس يشعلان الجدل في الشارع السوري.. والأخيرة تناشد بشار الأسد

أثار ال​إعلام​ي اللبناني ​تمام بليق​ الجدل من خلال برنامجه “​لازم نحكي​” الذي يقدمه على قناة لنا السورية، برفقة الممثلة السورية ​رنا شميس​.

وجاء الأمر بسبب برومو الحلقة الجديدة الذي عرض على المحطة، وورد فيه سؤالاً عما إذا كان الضيوف يريدون إقالة رئيس الاتحاد الرياضي في سوريا.

ونشير أن تمام بناءً على حديث الضيوف الموجودين في الحلقة طرح السؤال المذكور.

وانقسم الشارع السوري بين مؤيد ومعارض لتمام.

وناشدت الممثلة رنا شميس الرئيس السوري بشار الأسد في الحلقة لتحسين وضع الرياضة في سوريا.

فرنا التي برعت في التمثيل تثبت أيضاً براعتها في التقديم.

وتم حذف البرومو وأيضاً استبدلت الحلقة التي كان من المفروض أن تعرض بحلقة أُخرى.