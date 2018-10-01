تولاي هارون: شقيقتي دينا ليست في غيبوبة وتوضح حقيقة وضعها الصحي

انتشرت خلال الساعات الأخيرة العديد من الأخبار عن الحالة الصحية للفنانة السورية دينا هارون والتي لا زالت تتلقى العلاج في قسم العناية المشددة بأحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق .

وانتشرت العديد من المعلومات عن دخول دينا في حالة غيبوبة وأيضاً إصابتها بمرض السرطان لكن شقيقتها الفنانة تولاي هارون قالت إن كل ما نشر عن دينا ليس صحيحاً بالمطلق وأن دينا ليست مصابة بالسرطان وإنما تتواجد بالعناية المشددة لأن لديها مشكلة في الأمعاء وأيضاً مشكلة تنفسية وطالبت تولاي من مروجي الشائعات الكف عن إطلاقها متمنية من الله أن يشفي شقيقتها وتعود لعائلتها بخير وصحة جيدة.

المصدر: Sayidaty.net

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