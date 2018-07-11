تيم حسن وأمل بوشوشة مرشّحان لنيل جائزة عالمية… إليكم التفاصيل

“الحمدلله والشكر لله، كلّنا فخر لوصول نجمنا الغالي تيم حسن للعالميّة، كما توقّعنا بحديث صحفيّ سابق، ألف مبروك للجمهور العربيّ لوصولنا إلى هذا المُستوى الهيبة العودة صبّاح ميديا”

بهذه الكلمات عبّر المُنتج صادق الصبّاح رئيس مجلس إدارة شركة “صبّاح أخوان” عن سعادته الكبيرة بعد أن رشّحت إدارة مهرجان “IARA Awards” النجم تيم حسن عن جائزة “أفضل مُمثّل عالميّ” ضمن ترشيحاتها الرسميّة لعام 2018، وذلك بعد البصمة الخاصّة التي طبعها لدى الجمهور العربيّ والعالميّ من خلال مُسلسل “الهيبة- العودة”

الحمدلله والشكر لله ، كلنا فخر لوصول نجمنا الغالي #تيم_حسن للعالمية ، كما توقعنا بحديث صحفي سابق ، الف مبروك للجمهور العربي لوصولنا الى هذا المستوى # الهيبة و # الهيبة_العودة # صبّاح_ميديا pic.twitter.com/PkUwFQcirk — Sadek Sabbah (@sabbah_sadek) July 11, 2018

المصدر: lahamag.com

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