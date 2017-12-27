ثلاثة فنانات عرب منعن من دخول مصر لأسباب أخلاقية… تعرف عليهن! فن

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على الرغم من كون مصر واحدة من أكثر الدول العربية استقبالا للمواهب، وتدعيما لها، إلا أنها كثيرا ما تغلق أبوابها في وجه من يسيء لها ويخالف تقاليدها وأعرافها، وهو ما حدث مع عدد من الفنانات اللاتي تم طردهن من مصر ومنعن من دخولها لأسباب أخلاقية، واللاتي سنتعرف عليهن خلال السطور القادمة:

البداية، من المطربة الجزائرية فلة، والتي منعت من دخول مصر بعد اتهامها بممارسة الدعارة عام ٢٠١١، وتم سجنها على خلفية هذه الاتهامات، وعلى الرغم من تأكيد السلطات في ذلك الوقت على أن السبب في منعها أخلاقي في المقام الأول، إلا أنها أكدت في أكثر من لقاء إعلامي أن “لطيفة” هي السبب في قرار المنع.

المطربة التونسية نجلا، منعت كذلك من دخول مصر لأسباب أخلاقية، وذلك بعدما قدمت عدد من الكليبات التي احتوت على العديد من المشاهد الجريئة، وعلى الرغم من تقدمها بدعوى قضائية لرفع الحظر إلا أن المحكمة أيدت قرار منعها.

الفنانة السورية نبيلة كرم، واجهت كذلك نفس القرار، في التسعينات، بعد اتهامها بإقامة علاقات غير أخلاقية في مصر، وتبين بعد ذلك أن هذا القرار جاء بناءً على أوامر من وزير داخلية سابق كي يتمكن من إبعادها عن ابنه الذي وقع في حبها، وهو ما يفسر سر رفع هذا الحظر عنها بعد وقت قصير.