جابر القرموطي مستاء من الاخبار عن زواج شيرين وحسام حبيب… شاهد ماذا قال!

عبر الإعلامي المصري جابر القرموطي عن استيائه من الاهتمام الإعلامي الزائد بزواج كل من الفنانين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب.

ورفض القرموطي تدخل الإعلام في حياة الفنانين الشخصية بشكل كبير ونشر أخبار تمس حياتهم الشخصية، وطلب من وسائل الإعلام الاكتفاء عند هذا الحد بعد زواجهما، وقال: “اتجوزوا كفارة”.

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب تزوجا بعد الكثير من الأنباء التي أفادت بوجود علاقة حب تجمعهما، وكانت البداية من صورة نشرها والد المطرب يشير فيها إلى أن المطربة هي عروس ابنه، ليخرج بعدها حسام حبيب وينفي هذا الكلام، حتى أقاما حفل زفافهما بالفعل يوم السبت 7 أبريل.

جدير بالذكر أن عقد قران شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حضره عدد محدود من المدعوين، وعلى رأسهم منة شلبي وإلهام شاهين، وليلى علوي.