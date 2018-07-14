جاستن بيبر يهدي حبيبته ساعة ماسية بقيمة 140 ألف دولار… ما السبب؟

يمضي المغني الكندي جاستن بيبر معظم أوقاته برفقة خطيبته هايلي بالدوين، ولا يتردد في التعبير عن حبه لها بشتى الوسائل

فقد قدّم بيبر خاتماً ماسياً لبالدوين لمناسبة الخطوبة، بلغ سعره 500 ألف دولار. وها هو الآن يهديها ساعة مرصعة بالماس متناسقة مع ساعته الشخصية. الساعة من ماركة “أودمار بيغيه” Audemars Piguet ويقدر سعرها بـ140 ألف دولار أميركي.

وانتشرت عبر “انستغرام” صورة ليديّ الحبيين، تظهر فيهما الساعتان المرصعتان بالماس، بالترافق مع خاتم الخطوبة الماسي.

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Jul 13, 2018 at 10:10pm PDT

المصدر: lahamag.com

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