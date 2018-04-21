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جاستين بيبر يكشف عن حبه الأول.. وموجة غضب تطاله من معجبي سيلينا غوميز

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Selena Gomez and Justin Bieber return for round two of a Saturday church service

كشف النجم العالمي ​جاستن بيبر​ عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حبه الأول بعد انفصاله عن حبيبته السابقة النجمة العالمية ​سيلينا غوميز​، مما أثار غضب متابعيه ومحبيه.

وبحسب صحيفة هوليوود لايف، بيبر كان قد توجه إلى مهرجان “كوتشيلا” الموسيقي في نهاية الأسبوع الماضي، حيث كان هناك يتمتع مع بعض أكبر المشاهير في هوليوود، وقد ألهمه المهرجان للكشف عن “حبه الأول” لمحبيه.

وذكرت: “لم يكن حبه الأول لصديقته غوميز البالغة من العمر 25 سنة، والتي كان من الممكن أن تحصل على هذا الشرف من خلال المقطع الجديد الذي نشره باللونين الأسود والأبيض، بل كان حبه للطبول فقط هو الحب الأول”.

وأضاف المصدر أن جاستن علق على الفيديو قائلا: “الدرامز ستكون دائما حبي الأول”.

ولأنّ محبي غوميز خمّنوا أنّ حبه الاول كان غوميز، طالت الاخير الانتقادات وموجات الغضب.

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