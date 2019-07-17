جانيت جاكسون تحيي اول حفل لها في السعودية ضمن “موسم جدة”

كشفت هيئة الترفيه في السعودية بأن الفنانة العالمية جانيت جاكسون، شقيقة مغني الراب الشهير مايكل جاكسون، ستحيي للمرة الأولى حفلًا في المملكة، ضمن موسم جدة الموسيقي.
جاء ذلك الإعلان من خلال حساب “موسم جدة” الذي نشر تغريدة قال فيها انه تأكد ان النجمة جانيت جاكسون ستحيي حفلا في “Jeddah World Fest”.
AMAZING news! @JanetJackson is confirmed to perform at Jeddah World Fest! We can’t wait to see this incredible icon in Jeddah! #MusicUnitesUs #JeddahWorldFest https://t.co/TjFdfYns8d #JeddahSeason pic.twitter.com/3Yp4mjQjgq
— موسم جدة | Jeddah Season (@JED_SEASON) July 17, 2019
ومن المقرر انضمام الـ“دي جي“ العالمي ستيف أوكي، إضافة إلى المطرب البريطاني ليام باين، ومغني الراب الشهير 50 سنت، إلى حفلات موسم جدة الموسيقي، الذي شارك فيه أكثر من مطرب عالمي أبرزهم ماريا كاري.
Superstar DJ @SteveAoki is going to rock Jeddah like never before… Maybe he has a special surprise for us? SO EXCITING! #MusicUnitesUs #JeddahWorldFest https://t.co/TjFdfYns8d #JeddahSeason pic.twitter.com/5tCWSfTIUN
— موسم جدة | Jeddah Season (@JED_SEASON) July 17, 2019