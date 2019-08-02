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جان يامان وديميت أوزدمير يدخلان القفص الذهبي.. شاهدوا فيديو زفافهما!

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can yaman demet ozdemir

جان يامان وديميت أوزدمير

لا شك ان مسلسل الطائر المبكر حقق شهرة كبيرة في الوطن العربي وأن البطلين ​جان يامان​ و​ديميت أوزدمير​ أصبحا من اشهر الممثلين في تركيا وفي الدول التي تابعت مسلسلهما. انتظر المشاهدون حلقات كثيرة لكي يروا كيف ستكون نهاية المسلسل وهل يتزوج “جان” من “سانيم”.
وبالغعل شهدت الحلقة الاخيرة زفاف الثنائي وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتمنى المتابعون ان يتحقق هذا المشهد خصوصا ان الجميع يشك في أن يكون هناك علاقة حب بينهما لكنهما حتى اليوم لم ينفيا ولم يؤكدا الامر.

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