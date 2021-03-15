أعلنت المشهورة السعودية هند القحطاني وفاة والدها وذلك عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونعت هند القحطاني، عبر حسابها على سناب شات، حيث كتبت “إنا لله وإنا لله راجعون.. انتقل أبي الشيخ عبد الهادي القحطاني الى رحمه الله “.
وقد قام العديد من المتابعين بتعزية هند القحطاني بينما قام اخرون باستغلال المناسبة للهجوم عيها حيث كتب البعض “الله يرحمه ما عرف يربيها المرحوم”.
فيما اعتبر اخرون انه توفي ولم يكن راض عنها، حيث كتب اخر “ها وش استفادت ذلحين ؟ مات ابيها وهو غاضب عليها الله يرحمه ويغفر له لعلها تتعظ في موته شوي ولا واجد”.
فيما انتقد اخرون هذه التعليقات التي لا تحترم المناسبة حيث كتبت احداهن “كمية دناءة من جهلاء في المنشن قاعدين يتشمتون و يسبون بشخص متوفى ولا يعرفون الجهلة ان اللي يتشمت بترجع عليه” و “ايش قلة الادب هذي ايش دراكم انه غاضب عليها ومات وهو مو راضي عنها ماتدرون ايش صار بحياتها مو عشان صورت لكم جزء من حياتها عرفتو كل شيء حطو نفسكم مكانها ابوها توفى وجالسه بحزنها تلقى ناس تتدخل بحياتها وتلومها على موت ابوها لا تفرحو على حزن غيركم”.