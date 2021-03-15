أعلنت المشهورة السعودية هند القحطاني وفاة والدها وذلك عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعت هند القحطاني، عبر حسابها على سناب شات، حيث كتبت “إنا لله وإنا لله راجعون.. انتقل أبي الشيخ عبد الهادي القحطاني الى رحمه الله “.

وقد قام العديد من المتابعين بتعزية هند القحطاني بينما قام اخرون باستغلال المناسبة للهجوم عيها حيث كتب البعض “الله يرحمه ما عرف يربيها المرحوم”.

حتى اللي يتكلم بالموتى اهله ماعرفوا يربونه — . (@__nonotme) March 14, 2021

فيما اعتبر اخرون انه توفي ولم يكن راض عنها، حيث كتب اخر “ها وش استفادت ذلحين ؟ مات ابيها وهو غاضب عليها الله يرحمه ويغفر له لعلها تتعظ في موته شوي ولا واجد”.

وش دراك انه غاضب عليها !! — شـ (@iio_siox) March 14, 2021

فيما انتقد اخرون هذه التعليقات التي لا تحترم المناسبة حيث كتبت احداهن “كمية دناءة من جهلاء في المنشن قاعدين يتشمتون و يسبون بشخص متوفى ولا يعرفون الجهلة ان اللي يتشمت بترجع عليه” و “ايش قلة الادب هذي ايش دراكم انه غاضب عليها ومات وهو مو راضي عنها ماتدرون ايش صار بحياتها مو عشان صورت لكم جزء من حياتها عرفتو كل شيء حطو نفسكم مكانها ابوها توفى وجالسه بحزنها تلقى ناس تتدخل بحياتها وتلومها على موت ابوها لا تفرحو على حزن غيركم”.

منجد والله غبنووونييييي — ̿м̿σ̿н̿α̿м̿м̿є̿ɒ (@P7R2004) March 14, 2021

قل خيرا او اصمت ترحمو عليه او اسكتو — ماري (@welx1_) March 14, 2021