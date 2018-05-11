جمال العدل ينفي خروج “أرض النفاق” و”لدينا أقوال أخرى” من السباق الرمضاني ويوضح: أنا ويسرا حنكسر الدنيا

نفى المنتج جمال العدل، ما قاله الفنان محمد هنيدي بشأن خروج مسلسل “أرض النفاق” من السباق الرمضاني لعام 2018، مؤكدًا أن المسلسل سيتم عرضه بعد أيام مع بداية الشهر الكريم.

وأضاف العدل في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”: “تصوير المسلسل مستمر، وسيشاهده الجمهور في رمضان على القنوات التي حصلت على حق عرضه، مثل التليفزيون السعودي وقنوات شبكة أوربت وغيرها من القنوات العربية”، معتبرًا أن ما كتبه الفنان محمد هنيدي عبر “تويتر”، بشأن أنه لا يعرف هل سيستكمل التصوير أم لا، نابع عن غضبه مما حدث.

وتابع “المسلسل هيكسر الدنيا في رمضان سواء نزل على أون أو مش هينزل، الناس كلها هتابعه والناس كلها هتشوفه على التليفزيونات كلها، وهفكرك هينجح اكتر من أي حد”.

وأشار العدل إلى قيام ON E باستبعاد مسلسل “لدينا أقوال أخرى” بطولة الفنانة الكبيرة يسرا من العرض ضمن خريطتها البرامجية في رمضان، موضحًا “على فكرة أنا ويسرا عشان تاريخنا في التعاون مع بعض قديم، حصلنا اكتر من موقف، وكسرنا الدنيا ومكناش على التليفزيون المصري لما كان التليفزيون المصري بس هو الموجود، يعني كنا ننزل على إم بي سي وفي دبي نكسر الدنيا”.

وأكد العدل أن قناة ON E هي شاشة من بين الكثير من الشاشات، وأنه كان يتمنى عرض العملين عليها، لكن الإدارة لم تحب ذلك وأنه لا يرى في ذلك أي مشكلة، مضيفًا “الاتنين اتشالوا وانا معنديش مشكلة ده مش موضوعي، أنا موضوعي إني أعمل مسلسل حلو، هما شايفين إن عندهم حاجات أهم دي رؤيتهم”، مشيرًا إلى أن إدارة قناة “ON E” لم ترجع له لإبلاغه بقرارها “ولا حد بلغني أصلا اتفاجئت بالمعلنين بيقولوا رفعوهم برا رمضان”.