شُيع منذ قليل جثمان الفنانة السورية الراحلة ميادة بسيليس في كاتدرائية أم المعونات بمدينة حلب مسقط رأس بسيليس، وحضر الجنازة عدد كبير من معحبيها ومحبيها، كما حرص الفنان السوري أيمن زيدان على التواجد في الجنازة المهيبة.

وبدا الحزن واضحًا على ملامح جمهور وعائلة الفنانة الراحلة المكونة من زوجها وبناتها نور، ونغم، ومرح، وظهرت إحدى بناتها وهي منهارة وتحتضن والدها الموسيقار سمير كويفاتي، الذي بدا هو الآخر في حالة حزن شديدة، خاصة أن الفنانة صارعت المرض لمدة 10 سنوات، وأعلن زوجها في شهر فبراير الماضي عن عودة السرطان لها طالبًا من جمهورها الدعاء لها لتأتي وفاتها بعد أقل من شهر.

من مراسم تشييع جثمان الفنانة الكبيرة #ميادة_بسيليس في كاتدرائية أم المعونات بمدينة #حلب . pic.twitter.com/7hnQyaEJ5r— أخبار سوريا الوطن Syria (@SyriawatanNews) March 19, 2021

ووصف الكثير من رواد السوشال ميديا جنازة بسيليس بالشعبية، مستذكرين جنازة الفنان والمخرج السوري حاتم علي الذي فارق الحياة بشكل صادم في الشهر الأخير من عام 2020، وتم تشييع جثمانه في العاصمة السورية دمشق في حنازة تواجد بها الآلاف من معجبيه وعدد كبير من نجوم سوريا.

وكانت نور الابنة الكبرى للراحلة قد عبرت عن حزنها الشديد عبر منشور خاص عبر فيسبوك واصفة إياها بـ “أصدق وأطهر وأنقى قلب في العالم”.

وعن معاناة والدتها مع مرض السرطان كتبت نور: “السرطان الحقير سرقك منا وأكلك و دمرك بوحشية طول هالعشر سنين ضليتي تقاومي وتقاومي وكنتي كتير خايفة علينا مو على حالك بس هو كان أقوى من كل شي وضل ينهش بلحمك وياكل عضامك ويعذبك ويوجعك لحتى أخدك منا وحرمنا منك للأبد”.

من مراسم تشييع جثمان الفنانة القديرة #ميادة_بسيليس في كاتدرائية أم المعونات بمدينة #حلب



تصوير: هوفيك شهريان#سوريا pic.twitter.com/aPy0Vc7Z5R— Ninar FM نينار اف ام (@ninar_fm) March 19, 2021

وكشفت نور عن وصية والدتها لها قائلة: “بوعدك دير بالي على صحتي متل ما طلبتي مني ودير بالي على هيفا متل ما وعدتك وبوعدك نفذ وصيتك وعلّم مياس موسيقى و رح يكون انشالله عازف ومطرب وصوتو حلو متل ما انتي متوقعة ورح يرفع راسو فيكي ورح يكونوا ولادي فخورين كتير بستهن أيقونة الفن السوري”.

وختمت مودعة والدتها: ” وداعاً ماما بحبك بحبك بحبك يا وجع قلبي وكوني متأكدة انو ما في شي بالدنيا كسرلي قلبي قد رحيلك ورح ضل مكسورة كل العمر ورح اشتقلك كتيرررررر وصوتك صار يوجعني كتيرررر ولسا عندي كتير حكي وكتير قصص بدي خبرك ياها وما شبعت منك”.

وميادة بسيليس فنانة سورية من مدينة حلب، بدأت رحلتها الفنية بعمر تسع سنوات، حصلت على جائزة أفضل أغنية عربية عام 1999 عن أغنيتها الشهيرة “كذبك حلو” والعديد من الجوائز العربية والعالمية، كما أحيت الكثير من الحفلات في مختلف دول العالم وشاركت في غناء عدد من شارات الأعمال الدرامية السورية.