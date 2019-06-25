الصفحة الرئيسية فن جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها في مصر

جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها في مصر

بواسطة -
0 34

أعلنت النجمة العالمية ” جينيفر لوبيز ” عن قدومها إلى مصر لإحياء حفلا غنائيا كبيرا يوم التاسع من شهر أغسطس المقبل .

ووجهت جينيفر لوبيز رسالة إلى جمهورها ومحبيها في مقطع فيديو خاص بها تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي تدعوهم فيه إلى حضور الحفل والاحتفال معها بعيد ميلادها .. قائلة : ” انا أدعوكم للاحتفال بعيد ميلادي هذا العام في مصر يوم 9 أغسطس ” .

ومن المقرر إقامة الحفل في مدينة ” العلمين الجديدة ” بالساحل الشمالي .

ويأتي هذا الحفل ضمن جولة جينيفر لوبيز الغنائية التي ستبدأ في 7 يوليو المقبل من الولايات المتحدة الإمريكية بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها ال 50 .

ونشر موقع ” ticket egypt ” عن أسعار تذاكر الحفل والتي تنقسم إلى 3 فئات 2000 ج – 3000 ج – 5000 ج .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.