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جنيفر لوبيز تستعرض رشاقتها بالمايوه

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جنيفر لوبيز

جنيفر لوبيز

شوهدت المطربة العالمية “جينيفر لوبيز” وهي تستعرض رشاقتها على متن يخت أثناء استمتاعها بعطلة صيفية برفقة خطيبها نجم البيسبول السابق “أليكس رودريغيز” على شواطيء سانت تروبيز اليوم.

ونشرت جنيفر لوبيز صورة لها عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليها: “سانت تروبيز 2019”.

وفور مشاركة جنيفر لوبيز لصورتها بزي السباحة المنقوش عليه عبارة “Forever Young- شباب للأبد”، توالت التعليقات التي تشجعها وتؤكد استمتاعها بالشباب والجمال حتى بعدما احتفلت بعيد ميلادها الـ50 الشهر الماضي.

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St.Tropez 2019 ☀️

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on

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